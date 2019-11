Bundesrat stimmt der Reform der Grundsteuer zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat am Freitag der Reform der Grundsteuer zugestimmt und ist damit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018 nachgekommen. Das höchste deutsche Gericht hatte die veraltete Bemessungsgrundlagen für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert.

Nach monatelangen Verhandlungen hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die Grundsteuer in Zukunft nach dem Wert des Grundstückes ermittelt werden soll. Allerdings ist nach Kritik aus Bayern und der Unions-Fraktion auch eine Öffnungsklausel für Bundesländer vorgesehen. Danach können Länder eigene Gesetze einführen, die sich auch, wie von Bayern gefordert, rein an der Fläche und nicht am Wert orientieren.

Mit der Grundsteuerreform wird eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen sichergestellt. Denn ohne Grundsteuerreform bis zum Jahresende drohten ihnen jährliche Einnahmen von fast 15 Milliarden Euro zu entgehen. Der zwischen Bundesregierung und Bundesländern erzielte Kompromiss soll insgesamt zu keiner Mehrbelastung der Bürger führen.

"Unser Einsatz hat sich gelohnt. Unter dem Strich ist der nun vorliegende Gesetzentwurf zweifellos wesentlich besser als der ursprüngliche. Klar ist aber auch, es gab noch viele Anliegen dieses Bundesrates, die sich nicht in ihm wiederfinden", sagte Lutz Lienenkämper, Finanzminister von Nordrhein-Westphalen.

Die Reform hat im Oktober bereits den Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit passiert. Dort hatten sich Abgeordnete von Union, SPD, Grüne und FDP für die Neuregelungen ausgesprochen. In einem Kompromiss zwischen den Regierungsfraktionen und der FDP war zuvor allerdings noch ein Passus ins Gesetz eingefügt worden. Danach soll in Bundesländern, die die Öffnungsklausel nutzen wollen, für die Steuerpflichtigen "keine zusätzliche Erklärungspflicht" gegenüber den Finanzämtern entstehen.

Am Kompromiss hatte es allerdings auch von den Unterstützern der Grundsteuerreform Kritik gegeben. Die SPD hatte eine rein am Wert orientierte Grundsteuer bevorzugt, damit Villenbesitzer in begehrter Lage nicht den Besitzern einer einfachen Immobilie in der Randlage bevorzugt werden. Allerdings hatten die Union, und besonders Bayern, auf die Orientierung rein an der Fläche bestanden. Sie verwiesen darauf, dass die Gegebenheiten in den verschiedenen deutschen Regionen unterschiedlich seien.

