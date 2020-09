Bundesrat will Verbraucher vor teuren Schlüsseldiensten schützen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat will Verbraucher besser vor der Abzocke durch unseriöse Schlüsseldienste schützen. Anbieter sollen dazu verpflichtet werden, ihre aktuellen Preise bei den zuständigen Behörden zu hinterlegen, damit diese die Kosten etwa im Netz veröffentlichen können, heißt es in einem entsprechenden Gesetzentwurf. So sollen Verbraucher mehr Transparenz über die Kosten für die Dienste bekommen. Der Bundestag muss dem am Freitag beschlossenen Gesetzentwurf noch zustimmen.

Die Verbraucherzentrale erhält der Länderkammer zufolge seit Jahren zahlreiche Beschwerden über unangemessen hohe Kosten für Schlüsseldienste. Die aktuellen Regelungen zur Veröffentlichung von Tarifen bieten laut Bundesrat keinen ausreichenden Schutz./cir/DP/eas