Bundesrechnungshof fordert Neuausrichtung der Klimaschutzpolitik

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen im Plus -- DAX fällt zurück -- HeidelbergCement will Dividende erhöhen -- Renault kappt Margenprognose -- Uniper, RATIONAL, Eventim im Fokus

CTS Eventim zurück in den schwarzen Zahlen. SGL Carbon erzielt nach drei Verlustjahren wieder Gewinn. Scout24 mit geringerer Dividendenerhöhung als erwartet. Neuer Chef will Infineon profitabler machen. KRONES will nach Erholung Dividende kräftig aufstocken. ZEAL Network für 2022 zuversichtlich. Jungheinrich rechnet für 2022 wegen Ukraine-Krieg mit Herausforderungen.