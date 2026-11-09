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Bundesregierung äußert sich nicht zu Affäre um Nvidia-Chef

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NVIDIA Corp.
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung äußert sich nicht zu Berichten über eine Affäre des NVIDIA-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die Berichte habe man zur Kenntnis genommen, er könne diese jedoch nicht kommentieren, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer vor Journalisten in Berlin.

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Gefragt worden war er, ob in der Bundesregierung aufgrund der Berichte Befürchtungen über mögliche Sicherheitsprobleme aufkommen. Bei Fragen zur Sicherheit sensibler Daten oder anderer Dinge lege man unabhängig davon, mit wem die Regierung zusammenarbeite, höchste Kriterien an. Es gelte immer, dass man die höchsten Standards einhalte.

Im Oktober hatten die Bundesregierung und der US-Chipherstellers Nvidia eine engere Zusammenarbeit vereinbart, um die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschland voranzutreiben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Huang bei einem Investitionsgipfel in Berlin empfangen.

Am Wochenende hatte es Medienberichte gegeben, wonach eine dem Nvidia-Chef nahestehende Frau nach Einschätzung von US-Sicherheitsbehörden vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Huang gab die Untreue nach anfänglichen Dementis zu./jr/DP/stk

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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