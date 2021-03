Bundesregierung: Ausreichend Corona-Tests in Deutschland

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- BIP sinkt im 1. Quartal kräftig -- DAX-Debüt für Siemens Energy -- Infineon erwartet Millionen-Einbußen -- AstraZeneca, CureVac, EVOTEC, BVB im Fokus

Genereller Lockdown soll anscheinend vorerst bis 18. April weitergehen. Microsoft-Sicherheitslücke noch bei jedem zweiten Server offen. HENSOLDT will Verlust 2021 eindämmen. GEA schlägt zwei weitere neue Aufsichtsratsmitglieder vor. Vor Börsengang in London: Online-Lieferdienst Deliveroo legt Preisspanne fest. Post investiert Milliarden in Klimaschutz. TRATON fährt Investitionen in Elektro-Lkw hoch.