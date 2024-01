Bundesregierung: Beratungen über EU-Marinemission 'unter Hochdruck'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung erwartet eine Einigung auf eine EU-Mission für den Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer. Zugleich bekräftigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin die Bereitschaft Deutschlands, sich an einem solchen Einsatz zu beteiligen. Die Beratungen liefen "intensiv und unter Hochdruck".

"Weil das Mandat dieser Mission noch festgezurrt wird, kann ich hier noch keine abschließenden Äußerungen zu den möglichen, dann erfolgenden Maßnahmen und weiteren Details geben", sagte der Sprecher. Aus dem Verteidigungsministerium gab es keine weiteren Angaben dazu, wie sich Deutschland an einem solchen Einsatz genau beteiligen könnte.

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen dort vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden zunehmend die Route. Wegen des Vorgehens der Huthi attackierten die USA und Großbritannien in der Nacht zum Freitag Stellungen der Gruppe, unterstützt von den Niederlanden, Kanada, Australien und Bahrain./cn/DP/jha