Bundesregierung besorgt über Lage in Afrin - "Völkerrecht einhalten"

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung äußert sich besorgt über das türkische Vorgehen in der nordsyrischen Stadt Afrin.

Man verfolge die Berichte über die Eroberung weiter Teile der Stadt durch das türkische Militär "mit wachsender Sorge", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Es gelte, landesweit die vom UN-Sicherheitsrat geforderte Waffenruhe umzusetzen. Jede an den Kampfhandlungen beteiligte Partei in Syrien sei dem humanitären Völkerrecht verpflichtet und müsse den Schutz der Zivilbevölkerung sicherstellen, mahnte Demmer. "Das hat oberste Priorität."

Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Rainer Breul, sagte, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts gelte auch dann, wenn man sich wie die Türkei auf ein Selbstverteidigungsrecht berufe. Was immer die Türkei unternehme, müsse sich "im Rahmen des Erforderlichen und des Verhältnismäßigen" bewegen. Daran habe die Bundesregierung im Fall der Türkei erhebliche Zweifel.

Breul forderte, die Türkei müsse Berichten von Plünderungen und Zerstörungen sowie von Massakern in dem Gebiet nachgehen. Auf die Frage, ob sich wie von Unions-Fraktionschef Volker Kauder gefordert der Nato-Rat mit dem türkischen Vorgehen beschäftigen solle, sagte der Sprecher: "Wir würden weitere Verhandlungen im Nato-Rahmen dazu durchaus begrüßen."

Am Wochenende hatten türkische Verbände zusammen mit verbündeten arabischen Milizen die Hauptstadt Afrin der gleichnamigen Region eingenommen.