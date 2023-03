Bundesregierung blickt mit Sorge auf Lage in Israel

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung blickt mit Sorge auf die angespannte Lage in Israel und rät zu besonnenem Vorgehen. Der Appell des israelischen Präsidenten Izchak Herzog zum Stopp der umstrittenen Justizreform sollte von der israelischen Regierung "sehr, sehr ernst" genommen werden, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte.

"Als enge Freunde Israels mischen wir uns natürlich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates ein. Und trotzdem blicken wir natürlich mit Sorge auf das, was in den letzten Tagen und vor allem Stunden sich in Israel zuträgt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Herzog habe einen sehr eindrücklichen Appell an die dort Regierenden gerichtet. "Das ist ein Appell, der glaube ich, sehr, sehr ernst genommen werden muss und wird", meinte Hebestreit.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe bei seinem jüngsten Treffen mit seinem israelischen Kollegen Benjamin Netanyahu in Berlin zum Ausdruck gebracht, wie wichtig eine unabhängige Justiz für eine Demokratie sei und dass ein breiter gesellschaftlicher Rückhalt in solchen Reformfragen immer etwas "sehr Wichtiges" sei.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes rief ebenso zur Entspannung auf. "Es wird jetzt darauf ankommen, mit Besonnenheit auf die sehr angespannte Lage zu reagieren, damit sich auch die Gräben in der israelischen Gesellschaft nicht weiter vertiefen", sagte die Sprecherin.

Seit Wochen gibt es Proteste gegen die geplante Justizreform, mit der der Einfluss des höchsten israelischen Gerichts beschnitten und die Möglichkeiten der Regierung erweitert werden sollen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2023 06:40 ET (10:40 GMT)