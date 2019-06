Bundesregierung bringt anscheinend Grundsteuer-Reform auf den Weg

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht.

Der von den Koalitionsspitzen vereinbarte Gesetzentwurf sei vom Kabinett im Umlaufverfahren gebilligt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus Regierungskreisen. Das Vorhaben soll bereits in der kommenden Woche in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf sieht auf Druck vor allem der CSU eine Öffnungsklausel vor: Jedes der 16 Bundesländer darf von der bundesweiten Regelung abweichen.

Künftig sollen der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle bei der Berechnung der Grundsteuer spielen, die 2018 rund 14 Milliarden Euro in die Kassen der Kommunen spülte. Gezahlt wird sie von Hauseigentümern und Grundstücksbesitzern. Sie können die Kosten aber auf ihre Mieter abwälzen.

Die Reform muss bis Ende des Jahres beschlossen sein. Andernfalls fiele die Grundsteuer im kommenden Jahr weg. Für die Verabschiedung ist die Koalition im Bundestag und Bundesrat auch auf Stimmen der FDP und der Grünen angewiesen, da wegen einer Grundgesetzänderung Zwei-Drittel-Mehrheiten erforderlich sind.

Die genaue Höhe der Grundsteuer wird von den Kommunen über Hebesätze festgelegt. Greifen soll die Neuregelung ab dem Jahr 2025. Sie gilt für etwa 36 Millionen Grundstücke und Häuser.