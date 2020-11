Bundesregierung empfiehlt für Bundestagswahl 2021 den 26. September

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat den 26. September 2021 als Termin für die kommende Bundestagswahl vorgeschlagen, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz. Die endgültige Entscheidung über den nächsten Wahltermin liegt nun bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der Termin darf nicht in den Schulferien liegen und wird üblicherweise auf einen Sonntag gelegt. Daher kam für die nächste Bundestagswahl nur der 19. oder 26. September in Frage.

Der Bundestag wird in Deutschland alle vier Jahre gewählt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nicht zur Wiederwahl stellen. Ihre Partei will im Januar einen neuen Parteichef wählen. Danach werden sich CDU und CSU auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten festlegen. Die SPD hat bereits Olaf Scholz als ihrem Spitzenkandidaten nominiert.

