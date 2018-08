Bundesregierung empfiehlt wohl Türkei IWF-Programm

HAMBURG (Dow Jones)--Die Bundesregierung drängt nach Angaben des Spiegel die türkische Regierung, ein Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu akzeptieren. Das Thema soll in einem Telefonat von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit seinem türkischen Amtskollegen Berat Albayrak am vergangenen Donnerstag eine Rolle gespielt haben. Wie das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, soll Scholz seinen Gesprächspartner demnach ermuntert haben, die ablehnende Haltung der Türkei zu überdenken. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte sich hierzu nicht äußern, das Thema Türkei dürfte aber kommende Woche auf der Agenda stehen.

Albayrak kündigte laut Spiegel Scholz gegenüber an, er werde in den kommenden Tagen eine Tour durch die Golfstaaten unternehmen, um dort bei freundlich gesinnten Regierungen um finanzielle Hilfe zu werben. Zudem hoffe er, dass auch Russland bereit sei, der Türkei Geld anzubieten.

August 19, 2018 09:48 ET (13:48 GMT)