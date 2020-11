Bundesregierung erwägt Sanktionen auch gegen Unternehmen in Belarus

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung schließt angesichts der weiteren Eskalation der Gewalt in Belarus eine Ausweitung der Sanktionen nicht aus. Es sei denkbar, dass sich solche Sanktionen auch gegen Unternehmen richteten, die in die Aktivitäten der Regierung unter Alexander Lukaschenko verstrickt seien, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, in Berlin. Dazu sei die Bundesregierung mit anderen EU-Staaten im Gespräch. Es sei aber noch "zu früh, das an dieser Stelle weiter zu konkretisieren", so Burger.

Die bislang von der EU verhängten Sanktionen richten sich gegen 55 Personen, darunter auch Lukaschenko selbst, und umfassen Einreisebeschränkungen sowie Konteneinfrierungen. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte bei den Demonstrationen gegen das belarussische Regime am Sonntag nannte Regierungssprecher Steffen Seibert "Repression" und "brutale Polizeigewalt. Das muss ein Ende finden." Die Bundesregierung erneuere daher auch ihren "dringenden Appell", zu einem konstruktiven, offenen Dialog mit dem Koordinierungsrat der Opposition zurückzukehren, erklärte Seibert. Bei den Protesten in Belarus waren nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Wesna mehr als 1.000 Demonstranten festgenommen worden.

