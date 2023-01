Bundesregierung erwartet BIP-Wachstum 2023 von 0,2 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ihre Erwartung für die deutsche Wirtschaftsentwicklung nach oben revidiert und rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,2 Prozent in diesem Jahr. Das geht aus dem vom Kabinett beschlossenen Jahreswirtschaftsbericht hervor, den das Wirtschaftsministerium in Berlin veröffentlichte.

"Nach einer insgesamt positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 geht die Bundesregierung für das laufende Jahr zwar von einer Abkühlung infolge des Energiepreisschocks und der Zinswende aus, rechnet in Summe aber mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von plus 0,2 Prozent", erklärte das Ministerium. In der Herbstprojektion hatte sie noch mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 Prozent gerechnet.

Gleichzeitig gehe die Inflation zurück. Sie bleibe im Jahr 2023 zwar weiterhin hoch, aber die Trendwende sei eingeleitet. Nach 7,9 Prozent im Jahr 2022 sinke die Inflation der Projektion zufolge 2023 auf 6,0 Prozent.

Auch die Unternehmen fassten wieder Vertrauen. Die Stimmung habe sich spürbar verbessert. Unternehmen investierten in moderne Anlagen und Maschinen, die Ausrüstungsinvestitionen steigen der Projektion zufolge im Jahr 2023 um 3,3 Prozent nach 2,5 Prozent im Vorjahr. Der Bericht mit dem Titel "Wohlstand erneuern" zeigt laut dem Ministerium auf, wie Deutschland sich in der Krise behauptet hat. So habe das Land auch angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise "Stärke bewiesen".

Insbesondere konsequentes staatliches Handeln habe die Krise beherrschbar gemacht. "Zudem hat sich die deutsche Wirtschaft anpassungs- und widerstandsfähig gezeigt." Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten durch große Energieeinsparungen ihren Beitrag geleistet, damit Deutschland gut durch den Winter kommt. "Dank dieser Anstrengungen sind die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2023 besser als noch in der Herbstprojektion erwartet", resümierte das Ministerium.

