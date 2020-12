Bundesregierung fördert inländische Produktion von Antigentests

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung fördert mit bis zu 200 Millionen Euro Unternehmen, die Schnelltests auf das Coronavirus in Deutschland produzieren wollen. Eine entsprechende Richtlinie ist am heutigen Mittwoch in Kraft getreten, wie die Ressorts Gesundheit und Wirtschaft mitteilten. Unternehmen, die in Produktionskapazitäten für geeignete PoC-Antigentests investieren, können ab sofort Unterstützung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen.

"Bei Schnelltests muss sich das deutsche Gesundheitswesen auf den heimischen Markt verlassen können", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) setzt auch auf die Sicherung von Jobs und Wertschöpfung in Deutschland: "Die Pandemie hat gezeigt, dass wir uns gerade bei sensiblen Produkten in Deutschland und Europa unabhängiger von Importen machen müssen", erklärte er. Dies gelte gerade mit Blick auf asiatische Zulieferer.

Gefördert werden Unternehmen, die seit dem 11. November 2020 in neue Produktionsanlagen oder in die Erweiterung bestehender Produktionsanlagen in Deutschland investieren. Die Förderung erfolgt grundsätzlich technologieoffen, um Raum und Anreiz für die Entwicklung auch innovativer Produkte zu geben. Die Unternehmen sollen einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 30 Prozent der förderfähigen Investitionsausgaben erhalten. Unternehmen, die nachweislich mindestens 70 Prozent der zur Produktion notwendigen Vorprodukte, Anlagenteile und Komponenten innerhalb von Deutschland oder der Europäischen Union beziehen, erhalten einen Bonus von 10 Prozentpunkten.

Die Förderung ist auf maximal 30 Millionen Euro je Antragsteller begrenzt. Die geförderten Anlagen müssen bis spätestens 31. Dezember 2021 in Betrieb genommen und bis mindestens 30. Juni 2022 betrieben werden. Anträge können ab sofort bis zum 31. März 2021 gestellt werden.

