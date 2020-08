Bundesregierung fordert unabhängige Überprüfung von Wahl in Belarus

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung setzt sich für eine unabhängige Überprüfung des belarussischen Wahlergebnisses ein.

Am besten dafür geeignet sei die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl vom vorvergangenen Sonntag sei schließlich Auslöser der Krise in Belarus gewesen, also müsse man dort anfangen. Zu Beratungen über die Krise in Belarus kommen die EU-Staats- und Regierungschef am Mittwoch zu einem Video-Gipfel zusammen.

Seibert forderte im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut, dass die belarussischen Sicherheitskräfte auf jegliche Gewalt verzichteten und die Menschen friedlich demonstrieren dürften. Zudem müssten alle politischen Gefangenen unverzüglich freigelassen werden. "Diese Menschen fordern Rechte ein, die selbstverständlich sein sollten", sagte Seibert. Es müsse entsprechend jetzt einen nationalen Dialog geben, um die Krise beizulegen. Er bekräftigte, dass die Präsidentschaftswahl "ohne jegliche demokratische Mindeststandards" durchgeführt worden sei.

Präsident Alexander Lukaschenko regiert das Land seit 26 Jahren autoritär. Nach der Wahl hatte er sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen. Die Europäische Union wertet die Wahl als nicht demokratisch legitimiert und hat Sanktionen gegen die Verantwortlichen auf den Weg gebracht. Seibert sagte, ob es weitere Sanktionen gebe, hänge maßgeblich vom Verhalten der Regierung in Minsk ab.