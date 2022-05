Bundesregierung: G7-Videokonferenz am Sonntag zur Ukraine

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Kollegen aus der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) für Sonntag zu einer Videokonferenz über die Lage in der Ukraine eingeladen. In der virtuellen Zusammenkunft wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Lage in seinem Land sprechen, wie die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung erklärte.

"Das virtuelle Treffen dient dem Austausch mit den G7-Partnern zu aktuellen Themen, insbesondere zur Lage in der Ukraine", erklärte Christiane Hoffmann. "Der 8. Mai ist ein historisches Datum - Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, der nie dagewesenen Schrecken, Tod und Zerstörung verursacht hat. Der Zusammenhalt der G7 ist daher so wichtig wie nie zuvor."

Deutschland hält in diesem Jahr die Präsidentschaft der G7 inne. Es ist seit Jahresbeginn die dritte Videokonferenz der G7-Partner, so Hoffmann.

Scholz will am Sonntag außerdem eine Fernsehansprache aus Anlass des Endes des Zweiten Weltkriegs halten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2022 06:28 ET (10:28 GMT)