Bundesregierung hält an 2G-Regel im Einzelhandel fest

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hält trotz eines jüngsten Gerichtsurteils gegen die 2G-Regel an den Einkaufsbedingungen für den Einzelhandel fest. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, das Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg habe in einem vorläufigen Beschluss die 2G-Regelung außer Kraft gesetzt, allerdings habe ein Gericht in Schleswig-Holstein sich hinter die Vorgabe gestellt, dass nur Geimpfte und Genesene im Einzelhandel erlaubt seien. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte, dass gerade die hohe Ansteckungsrate der Corona-Variante Omikron und deren zu erwartende Verbreitung diese Regelung rechtfertige.

"Wir halten 2G im Einzelhandel weiterhin für sinnvoll und sind auch überzeugt... dass das Infektionsschutzgesetz in dieser Angelegenheit klar ist und einen guten Rahmen bildet", sagte Hebestreit auf der Regierungspresskonferenz. Das Lüneburger Gerichtsurteil sei vorläufig und in der Hauptsache sei noch nicht entschieden.

Ein Sprecher des Justizministeriums betonte, dass es keinesfalls eine einheitliche Linie in der Rechtsprechung gebe.

Lauterbach sagte bei seinem Besuch eines Kinderimpfzentrums in Hannover, dass sich die Bedingungen für das Lüneburger Urteil "natürlich schnell verändern können, wenn die Omikron-Variante, was zu erwarten ist, sich in Deutschland stark durchsetzt".

Das Lüneburger Gericht hatte geurteilt, dass die 2G-Regel zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht nötig sei.

