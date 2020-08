Bundesregierung: Klimaziel 2020 könnte erreicht werden

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hält ein Erreichen des Klimaziels 2020 doch noch für möglich. Es bestehe weiterhin die Chance einer Reduzierung der Treibhausgase um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990, heißt es im Klimaschutzbericht 2019, wie Dow Jones Newswires aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums erfuhr. Den Bericht will das Bundeskabinett in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch beschließen.

Unklar ist dabei der Einfluss der Corona-Krise. Die Wirkungen der Pandemie haben den Angaben zufolge im vorliegenden Klimaschutzbericht nicht berücksichtigt werden können. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, hatten aber bereits Mitte März erklärt, dass die Covid-19-Folgen und die Krise des Luftverkehrs einen spürbaren Einfluss auf die Emissionen haben dürften.

Gemäß dem Klimaschutzbericht wurden die Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2020 schon 2019 erreicht - also zu einer Zeit, in der es noch keinen Corona-Effekt gab. Laut dem Gesetz dürfen in diesem Jahr nur 813 Millionen Tonnen an CO2-Emissionen ausgestoßen werden, was einer Gesamtminderung um 35 Prozent beträgt.

Laut Schulze erreichte Deutschland bereits im vergangenen Jahr eine Reduktion um 6,3 Prozent oder 54 Millionen Tonnen auf 805 Millionen Tonnen. Vor allem die Energiewirtschaft und die Industrie hatten einen großen Anteil daran. Allerdings steigen die Emissionen in den Sektoren Gebäude witterungsbedingt (4,4 Prozent) und im Verkehr (0,7 Prozent) weiter an.

Der Klimaschutzbericht nimmt auch das verbindliche EU-Ziel in den Blick. Demnach könnte die Minderung von 20 Prozent gegenüber 1990 übertroffen werden. Im Jahr 2018 lag die EU-weit erreichte Reduzierung noch bei etwa 23 Prozent. Für 2030 allerdings sollen nach dem Willen der Kommission deutlich ambitioniertere Klimaziele kommen - statt den bisher angepeilten 40 Prozent strebt Brüssel nun 50 bis 55 Prozent Minderung an. Dann müsste auch Deutschland seine Ziele deutlich verschärfen, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zuletzt unterstützt hatte.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2020 08:47 ET (12:47 GMT)