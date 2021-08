Bundesregierung kritisiert Iran für jüngste Urananreicherung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Regierung hat Iran wegen der jüngsten Anreicherung von Uran scharf kritisiert. Die Erhöhung der Kapazitäten für die Anreicherung von Uran auf 60 Prozent, die der Iran nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vornimmt, verstoße gegen das internationale Nuklearabkommen.

"Iran hat keine plausible, zivile Begründung für diese Schritte, sondern gewinnt damit relevantes militärisches Wissen und entsprechende Fähigkeiten", sagte Christofer Burger, Sprecher im Auswärtigen Amt. "Diese sehr negativen Schritte sehen wir umso kritischer als Iran derzeit die Wiener Atomverhandlungen ausgesetzt hat. Während man nicht zu verhandeln bereit ist, schafft man Fakten. Das passt nicht zusammen."

Deutschland forderte Iran "dringend" dazu auf, mit einer konstruktiven Haltung an den Verhandlungstisch über die Zukunft des internationalen Nuklearabkommens zurückzukehren. Die USA hätten weitgehende Angebote gemacht und seien bereit, zu dem Nuklearabkommen zurückzukehren. Iran sollte diese Chance auf eine Einigung bei den Atomgesprächen in Wien nicht verspielen, so der Sprecher.

