Bundesregierung lehnt Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls ab

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung unterstützt Bemühungen der Europäischen Kommission, mit der britischen Regierung eine nachhaltige Lösung zur praktischen Umsetzung des Nordirland-Protokolls zu finden. Von Bemühungen der britischen Regierung, am Nordirland-Protokoll substanzielle Veränderungen vorzunehmen, hält die Bundesregierung wenig.

"Eine Neuverhandlung des Protokolls lehnen wir allerdings ab", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.

Am Mittwoch hat die Europäische Kommission Vorschläge zur vereinfachten Umsetzung des Protokolls gemacht. Dies unterstütze die Bundesregierung.

Streitpunkt zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ist die Zollgrenze in der Irischen See. Im Nordirland-Protokoll ist geregelt, dass die irische Provinz Teil des europäischen Binnenmarkts bleibt, um Grenzkontrollen zur angrenzenden Republik Irland zu vermeiden. London ist jedoch gegen die Waren- und Wollkontrollen zwischen Nordirland und der britischen Insel. Allerdings will die EU hier keine Änderungen zulassen, da sie ansonsten die Integrität des europäischen Binnenmarktes in Gefahr sieht.

