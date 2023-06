Bundesregierung macht Intel weitere Zugeständnisse - Zeitung

Aktien in diesem Artikel Intel 29,99 EUR

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat einem Medienbericht zufolge dem amerikanischen Technologiekonzern Intel weiter gehende Hilfszusagen für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg gemacht als bislang bekannt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat das Kanzleramt nicht nur 9,9 Milliarden Euro an Subventionen für das Projekt in Aussicht gestellt, das jetzt insgesamt 33 Milliarden Euro kosten soll. Vielmehr will die Regierung Intel auch dabei helfen, die Stromkosten für den laufenden Betrieb möglichst niedrig zu halten. Umgekehrt behält sich der US-Konzern das Recht vor, das gesamte Projekt zu kippen, sollte die Europäische Kommission in Brüssel die Beihilfen nicht in voller Höhe genehmigen. Ein Sprecher des Bundespresseamts wollte den Bericht nicht kommentieren.

Intel ist laut Süddeutsche dabei, einem örtlichen Energieversorger einen durchschnittlichen Strompreis von 10 Cent je Kilowattstunde abzuhandeln - und zwar für 20 Jahre. Sollten die Marktpreise im Laufe dieser zwei Jahrzehnte über Gebühr steigen, wollen dem Bericht zufolge die Bundesregierung und der Konzern in Verhandlungen darüber treten, wie Mehrbelastungen für Intel aufgefangen werden können. Zudem will das Kanzleramt prüfen, ob die Chipindustrie bei der möglichen Einführung eines staatlich alimentierten Industriestrompreises in den Kreis der Begünstigten aufgenommen werden kann.

Allerdings ist die Idee eines Industriestroms innerhalb der Koalition umstritten. Grüne und SPD sind dafür, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt ihn aber ab.

June 20, 2023 09:37 ET (13:37 GMT)