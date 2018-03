Bundesregierung mahnt bei EU-Reaktion auf US-Zölle zur Vorsicht

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung warnt vor harschen Gegenreaktionen der Europäischen Union auf die Zoll-Pläne von US-Präsident Donald Trump bei Stahl- und Aluminiumimporten.

"Alle Seiten haben bei einem Handelskrieg viel zu verlieren – das gilt auch für die EU und Deutschland", hieß es am Dienstag in Regierungskreisen in Berlin. "Deshalb müssen alle Seiten sehr vorsichtig sein mit der gegenseitigen Androhung von Strafzöllen." Ähnlich hatte sich Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag geäußert.

Die EU-Kommission berät am Mittwoch über mögliche Gegenmaßnahmen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte mit Zöllen auf Harley-Davidson, auf Bourbon-Whiskey und auf Blue-Jeans aus den USA gedroht. Beschlossen sind bisher aber weder die US-Zölle noch mögliche EU-Gegenreaktionen.