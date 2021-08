Bundesregierung prüft 3G-Regel für Bahn und Inlandsflüge

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung prüft die Anwendung der sogenannten 3G-Regel auch in der Bahn und in Flugzeugen. Dann könnten künftig nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Fernzüge oder Inlandsflüge nutzen. "Wir haben sehr stark steigende Fallzahlen, und deswegen ist es richtig zu prüfen, was helfen kann, diesen Anstieg der Fallzahlen zu dämpfen und möglichst zu stoppen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bundesregierung prüft, ob diese 3G-Regeln in Fernzügen angewendet werden können."

Dabei sei das Beispiel Frankreichs interessant, wo eine entsprechende Regelung bereits gelte. "Diese Prüfung gilt auch für die Inlandsflüge", ergänzte Seibert. Auf vielen Auslandsflügen sei eine solche Regelung bereits der Fall. Eine der zu prüfenden Fragen sei, wie eine solche Regelung kontrolliert werden solle, betonte der Regierungssprecher auf Nachfrage.

Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle die 3G-Regeln auch in Zügen durchsetzen, und das Kanzleramt habe Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beauftragt, einen Erlass für die Einführung von 3G zu erstellen. Ein Sprecher Scheuers betonte bei derselben Pressekonferenz, das Verkehrsministerium werde "die Prüfaufträge ordnungsgemäß abarbeiten". Er verwies aber auch auf Unterschiede zwischen den Bahnsystemen. Frankreich hat anders als Deutschland ein geschlossenes System mit Reservierungspflicht.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2021 07:46 ET (11:46 GMT)