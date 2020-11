Bundesregierung prüft Ausweitung der Frauenquote auf Vorstände

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will eine Ausweitung der Frauenquote für Aufsichtsräte auch auf die Vorstände börsennotierter Unternehmen prüfen. Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat und die sich auf ein Evaluationsgutachten der Unternehmensberatung Kienbaum im Auftrag des Familienministeriums bezieht. Mit der Stellungnahme verpflichtet sich die Regierung, dass sie die Empfehlungen des Gutachtens "prüfen und sorgfältig abwägen" wird. Das ist auch ein Erfolg für Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), die bereits einen Gesetzentwurf für eine erweiterte Quote planen und bislang etwa auf den Widerstand von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gestoßen waren.

Die 30-Prozent-Quote für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen, die seit 2015 in Kraft ist, hat laut den Kienbaum-Experten den Frauenanteil in Aufsichtsräten "signifikant" erhöht und liegt nun bei knapp 35,2 Prozent. Die Maßnahme habe die Wirtschaft auch kaum etwas gekostet - statt den erwarteten 248.000 Euro lag die jährliche Belastung durch die gesetzlichen Vorgaben lediglich bei 43.000 Euro. Gleichwohl wirke die Quote auch als Deckel, da Unternehmen selten Ambitionen verfolgten, den Frauenanteil über die Mindestquote hinaus weiter zu erhöhen.

Frauenanteil in Vorständen nur bei 7,6 Prozent

In den Vorständen ist die Kluft dem Gutachten zufolge weiter enorm: Hier beträgt der Frauenanteil lediglich 7,6 Prozent. Keines der DAX-30-Unternehmen und lediglich 1,9 Prozent der 160 börsennotierten Unternehmen wiesen einen weiblichen Vorstandsvorsitz auf. Von 1.511 privatwirtschaftlichen Unternehmen, die Zielgrößen für den Vorstand veröffentlichen, hätten knapp 70 Prozent "Null" gesetzt.

Die Bundesregierung erklärt dazu, dass der geringe Frauenanteil in den Vorständen "im Widerspruch zu einer geschlechtergerechten Teilhabe an verantwortungsvollen Positionen in der deutschen Wirtschaft" stehe. Sie will daher auch die empfohlene Begründungspflicht für Unternehmen prüfen, die sich "Null" als Zielgröße setzen. Den Vorschlag der Kienbaum-Gutachter, den Geltungsbereich der festen Quote auf weitere Unternehmen auszuweiten, sieht die Bundesregierung jedoch kritisch: Die bisherige Regelung habe sich hier "bewährt", so die Stellungnahme.

Entwurf von Giffey und Lambrecht sieht Regelung für 600 Unternehmen vor

Familienministerin Giffey und Justizministerin Lambrecht hatten dazu bereits im Sommer einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Vorgaben für 600 Unternehmen macht. Demnach muss in Vorständen mit mindestens vier Mitgliedern künftig mindestens eine Frau vertreten sein. Die Änderung soll für Unternehmen aber nicht sofort in Kraft treten. Erst, wenn ein Platz im Vorstand frei wird, muss dieser bei der Nachbesetzung an eine Frau vergeben werden.

Die jetzige Evaluation habe die Forderung der beiden Ministerinnen nochmals gestärkt, sagte Giffey dazu. "Wir können uns nicht zurücklehnen und nochmal etliche Jahre darauf hoffen, dass die Unternehmen sich höhere Zielgrößen setzen. Freiwillig tut sich nichts." Die Maßnahme sei kein Almosen oder gar eine Belastung, sondern ein wichtiger Schritt für mehr wirtschaftlichen Erfolg und internationale Wettbewerbsfähigkeit.

