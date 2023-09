Bundesregierung prüft Hilfe für Libyen nach Flutkatastrophe

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung prüft nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt derzeit Hilfsmaßnahmen für Libyen nach dem Unwetter und den verheerenden Überschwemmungen mit weit mehr als 1000 Todesopfern.

"Die Berichte aus dem Katastrophengebiet sind bestürzend", hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. "Wir stehen dazu in engem Kontakt mit der libyschen Regierung und internationalen Partnerorganisationen." Allerdings sei die Lage in den von den Fluten besonders betroffenen Gebieten in dem Bürgerkriegsland teils weiterhin unübersichtlich. "Innerhalb der Bundesregierung stimmen wir aktuell ab, wie wir dem Ersuchen der libyschen Regierung um internationale Hilfe nachkommen können, insbesondere was die größten Bedarfe sind und wo wir gezielt Unterstützung leisten können", hieß es weiter.

Nach Behördenangaben sind allein in der massiv betroffenen Stadt Derna im Osten Libyens mehr als 1000 Tote geborgen worden. Tausende Menschen werden vermisst.

