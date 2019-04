Bundesregierung - Sehen keinen Grund für Konjukturprogramm

Berlin (Reuters) - Trotz der schwächeren Wirtschaftsentwicklung will die Bundesregierung derzeit kein Konjunkturprogramm auflegen.

Die Regierung setze auf eine Kombination von solider Haushaltspolitik und Investitionen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Das wird auch in den kommenden Jahren die Bedingungen für weiteres Wachstum verbessern." Insofern gebe es keine Notwendigkeit für ein Konjunkturprogramm. Auch das Finanzministerium erklärte, die Frage nach einem Konjunkturprogramm stelle sich derzeit nicht.

Nach Angaben aus Regierungskreisen wird in diesem Jahr mit einer deutlichen Konjunkturabkühlung gerechnet. Die Prognose für das Wachstum werde am Mittwoch voraussichtlich auf 0,5 Prozent gesenkt. Das wäre nur noch halb so viel wie zuletzt erwartet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute kalkulieren derzeit mit 0,8 Prozent. Für 2020 rechne Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dann mit 1,5 Prozent Wachstum, hieß es in den Regierungskreisen weiter.