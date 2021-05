Bundesregierung strebt Klimaneutralität bereits 2045 an

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will bereits 2045 und damit fünf Jahre früher als geplant Klimaneutralität erreichen. Als Konsequenz aus dem Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgericht sollen auch die Zwischenziele verschärft werden, kündigte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin an. So sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent statt wie bislang geplant um 55 Prozent gegenüber 1990 sinken. Bis 2040 ist dann eine Minderung um 88 Prozent geplant.

Die Einigung sei mit dem Koalitionspartner Union erzielt worden, betonte Scholz. Das Kabinett wolle noch in der kommenden Woche das neue Klimaschutzgesetz beschließen. "Das ist ein faires Angebot auch für die jüngeren Generationen", betonte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).

