Bundesregierung und EU-Kommission einigen sich im Lufthansa-Streit - Zeitung

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Im zuletzt festgefahrenen Streit zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission gibt es offensichtlich einen Durchbruch. Nach Informationen des Handelsblatts aus verhandlungsnahen Kreisen gibt es einen neuen Kompromiss. Die Einigung soll noch am Freitagabend offiziell verkündet werden. Am Pfingstmontag könnte der Aufsichtsrat zusammenkommen, danach dann die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung abgeschickt werden. Stimmen die Aktionäre zu, könnte die Staatshilfe mit einem Volumen von neun Milliarden Euro fließen.

Den Informationen zur Folge sieht der aktuelle Kompromiss vor, dass Lufthansa insgesamt acht Flugzeuge mitsamt der dazugehörigen 24 Start- und Landerechte (Slots) abgeben soll - jeweils vier Jets in Frankfurt und München. Die Flugzeuge sollen an neue Wettbewerber für anderthalb Jahren vergeben werden - und zwar über ein Bieterverfahren, das nach Angaben aus Verhandlungskreisen nur Europäern offen steht. Damit könnten Rivalen an den beiden Heimatflughäfen von Lufthansa jeweils eine eigene Basis errichten und rund um die Uhr Flüge anbieten.

Lufthansa ist wegen der Corona-Pandemie und der komplett geschlossenen Grenzen in eine existenzbedrohende Krise gerutscht. Das Unternehmen verliert stündlich eine Million Euro an Liquidität.

Zunächst hatte die EU-Kommission die Abgabe von 20 Jets gefordert. Lufthansa hatte die Abgabe von drei Flugzeugen angeboten, das hatte aber die EU-Kommission abgelehnt. Daraufhin hatte die EU-Kommission die Abgabe von zwölf Flugzeugen gefordert, acht in Frankfurt und vier in München. Doch das hatte der Aufsichtsrat des Unternehmens am Mittwochnachmittag abgelehnt und das Rettungspaket der Bundesregierung zunächst nicht genehmigt. Es sei in der Form wirtschaftlich nicht darstellbar, hieß es.

May 29, 2020 16:42 ET (20:42 GMT)

