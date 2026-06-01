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Bundesregierung unterstützt Selenskyjs Verhandlungsangebot

05.06.26 13:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung begrüßt das jüngste Verhandlungsangebot des ukrainischen Präsidenten Präsident Wolodymyr Selenskyj an Russland. "Wir teilen zudem die Ansicht von Präsident Selenskyj, dass an Gesprächen mit Russland auch Vertreter Europas und der Vereinigten Staaten beteiligt werden sollen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. Ein tragfähiger Friede könne nur unter Einbeziehung der Europäer erreicht werden.

Vor dem Hintergrund stockender US-Vermittlungsbemühungen hat Selenskyj dem russischen Staatschef Wladimir Putin in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche angeboten. Er schlage ein Treffen in einem Drittstaat vor, um "Schlüsselfragen" persönlich mit dem Kremlchef zu klären, hieß es in dem vom Präsidentenbüro in Kiew veröffentlichten Schreiben.

"Wir sind sehr dafür, dass dieser Konflikt zu einem Ende geführt wird", betonte Hille. Die Ukraine zeige seit langem eine Bereitschaft zu Gesprächen, die bei Russland aber nicht zu beobachten sei. Stattdessen gebe es "brutale Angriffe" auf ukrainische Städte./hrz/DP/stk