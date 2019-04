Bundesregierung verspricht gründliche Prüfung von CO2-Steuer

BERLIN (Dow Jones)--In der Debatte um eine mögliche Steuer auf Treibhausgase hat die Bundesregierung eine gründliche Prüfung aller Optionen und keine Schnellschüsse versprochen. Ein Gutachten für das Bundesumweltministerium werde im Sommer vorliegen, sagte ein Ministeriumssprecher. Auch das Bundeswirtschaftsministerium will ein Gutachten zur Besteuerung von Kohlendioxid in Auftrag geben, dessen Ergebnisse "so schnell wie möglich" vorliegen sollen.

"CO2-Bepreisung ist aus unsere Sicht sinnvoll", sagte der Sprecher des Umweltministeriums Stephan Haufe. "Wo wir das am besten anwenden können, das werden wir im Klimakabinett... besprechen."

Vor zwei Wochen hat sich das Klimakabinett zum ersten Mal getroffen. In dem Gremium unter Vorsitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen die betroffenen Ministerien ein Gesetzespaket zum Erreichen der deutschen Klimaziele 2030 erarbeiten.

Besonders innerhalb der CDU ist Kritik an Umweltministerin Svenja Schulze laut geworden, die in ihrem Haus CO2-Abgabemodelle entwickeln lässt. Diese sollen das Klima schützen und gleichzeitig sozial fair sein. Dabei denkt die SPD-Politikerin an eine Steuer auf Treibhausgase im Bereich Verkehr und Gebäude, um Anreize zum Umstieg auf Elektroautos oder energetische Gebäudesanierung zu setzen.

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann hat in der Süddeutschen Zeitung davor gewarnt, in Deutschland "eine zusätzliche CO2-Steuer mit ungewisser Wirkung" einzuführen. Stattdessen müsse "eine echte Alternative zu teuren und ineffektiven nationalen Alleingängen" gesucht werden. Er halte die Ausweitung des EU-Emissionshandels für den besten Weg, um nachhaltig Klimapolitik zu betreiben, sagte er.

Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe zeigte sich die deutsche Industrie einer möglichen CO2-Steuer gegenüber aufgeschlossen, stellt aber Bedingungen für deren Einführung. "Das Ergebnis sollte ein intelligentes, sozial vertretbares und wettbewerbsneutrales System sein", sagte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, den Zeitungen. Die Steuer müsse Preissignale für die Bereiche der Wirtschaft setzen, die bisher noch nicht vom europaweiten Emissionshandel erfasst würden.

Der BDI-Präsident warnte angesichts des komplexen Themas vor "Schnellschüssen" und forderte die Bundesregierung auf, die Diskussion um die Steuer schnell zu beginnen: "Es ist höchste Zeit, die Wirkungen und Verteilungseffekte eines solchen Steuerungsinstruments zu diskutieren, um künftige gesetzliche Regelungen vorzubereiten", sagte Kempf. Die konkrete Umsetzung sei "nicht so einfach, wie es viele Wunder-Konzepte versprechen".

SPD-Chefin Andrea Nahles versprach gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass die Bundesregierung die Verteilungswirkungen einer solchen CO2-Steuer genau prüfen werde. "Wir suchen nach einer Variante, die sozial gerecht ist. Das ist für uns ein wichtiger Maßstab", sagte sie.

Deutschland muss seine Anstrengungen beim Klimaschutz deutlich verstärken. Bis 2030 soll 55 Prozent weniger Kohlendioxid emittiert werden als 1990. Bislang liegt Deutschland jedoch hinter den international vereinbarten Klimaschutzzielen zurück. Gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 hat Deutschland seinen Treibhausgasausstoß bislang um 30,8 Prozent gesenkt. Eigentlich sollte bis 2020 eine Einsparung von 40 Prozent erreicht werden, was die große Koalition aber als unrealistische Vorgabe aufgegeben hat.

