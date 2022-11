Bundesregierung verstaatlicht frühere Gazprom-Tochter

Aktien in diesem Artikel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verstaatlicht das angeschlagene Gasunternehmen Securing Energy for Europe (Sefe). Das Wirtschaftsministerium begründete entsprechende Kapitalmaßnahmen in einer Mitteilung vom Montag mit einer drohenden Insolvenz der früheren GAZPROM-Tochter, die die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde./tob/DP/jha