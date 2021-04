Bundesregierung verurteilt Tätigkeitssperre von Nawalny-Organisationen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die von einem russischen Gericht angeordnete Tätigkeitssperre für die Organisationen des Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kritisiert.

Die Entscheidung des Gerichts, die Organisationen Nawalnys wegen Verdachts auf extremistische Tätigkeit zu verbieten, "verurteilt" die Bundesregierung, erklärte Regierungsspreche Steffen Seibert. "Mit Mitteln der Terrorbekämpfung gegen politisch unliebsame Meinungen vorzugehen, das ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien in keiner Weise vereinbar."

Zuvor hatte der Direktor der Anti-Korruptionsstiftung FBK, Iwan Schdanow, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben, dass die Aktivtäten der FBK und des Nawalny-Büros ausgesetzt seien. Das russische Gericht sei damit einem Antrag der russischen Staatsanwaltschaft gefolgt, die in einer weiteren Entscheidung die Nawalny-Organisationen als "extremistisch" einstufen und damit komplett verbieten lassen will.

Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seine Organisationen haben in der Vergangenheit immer wieder Korruptionsfälle ans Licht gebracht.

Im August überlebte Nawalny einen Giftgasanschlag, für den er den Kreml verantwortlich macht. Westliche Regierungen haben vom Kreml Aufklärung erbeten. Nach seiner Behandlung in Deutschland wurde Nawalny bei seiner Rückkehr unmittelbar in Russland festgenommen und wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu einer Lagerhaft verurteilt. Dort trat er in einen Hungerstreik und forderte wegen seines gesundheitlichen Zustands eine Behandlung durch Ärzte seines Vertrauens.

Die Bundesregierung schloss sich dieser Forderung an. "Er braucht zunächst mal wenigstens einen Zugang zu Ärzten seines Vertrauens und eine adäquate Behandlung", erklärte Seibert. Grundsätzlich gehöre Nawalny aber freigelassen. "Denn er ist in Haft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Februar die russischen Behörden aufgefordert hat, ihn unverzüglich freizulassen", so Seibert.

