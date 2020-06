Bundesregierung wegen Corona-Fällen bei Tönnies besorgt

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung ist wegen der Corona-Fälle beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh besorgt.

Es handele sich um einen massiven Ausbruch, der ernst genommen und genau beobachtet werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Es ist jetzt alles zu tun, um diesen Ausbruch einzudämmen."

Die gesamte Branche steht seit längerem wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Bei Tönnies im Kreis Gütersloh gibt es mehr als 1300 mit dem Coronavirus infizierte Personen.

Die Bundesregierung will Werkverträge in Fleischfabriken verbieten. "Mit der gesundheitlichen Gefährdung und der Ausbeutung von Menschen muss Schluss sein", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil der "Bild". Sein Vertrauen in die Tönnies-Konzernleitung sei "gleich Null".

Laut den Regierungsplänen dürfen ab Januar nur noch Mitarbeiter des eigenen Betriebes Tiere schlachten und das Fleisch verarbeiten. Kritiker machen die in der Fleischindustrie verbreiteten Sammelunterkünfte für osteuropäische Arbeiter und schlechte Hygienestandards für die rasante Ausbreitung des Virus in der Branche verantwortlich.

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums sagte, die Regierung habe Eckpunkte dazu bereits beschlossen. Der entsprechende Gesetzentwurf solle nun so schnell wie möglich ins Parlament eingebracht werden, idealerweise noch vor August. Das Gesetz solle dann zügig in Kraft treten, auf jeden Fall noch dieses Jahr.

Laut Seibert sind aber auch jetzt schon mehr Kontrollen in der Branche möglich. Ein Sprecher des zuständigen Finanzministeriums sagte, der Zoll habe zuletzt Prüfungen in Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer intensiviert. Die Ergebnisse würden nun ausgewertet.