Bundesregierung will "Vorsicht und Umsicht" bei Corona-Lockerungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat mit Blick auf mögliche Lockerungen der Corona-Restriktionen zu "Vorsicht und Umsicht" gemahnt. "Wir wünschen uns alle Lockerungen, und es ist deswegen auch richtig, dass an vielen Stellen intensiv über solche Strategien nachgedacht wird", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Innerhalb einzelner Bundesländer gebe es zum Teil große Unterschiede bei den Inzidenzen, betonte er. "Wir wollen eine sichere und eine gerechte Öffnungsstrategie", erklärte Seibert. "Sicher" heiße, dass Öffnungen nicht unmittelbar dazu führen dürften, dass die Inzidenzen wieder hochschnellten und man möglicherweise einen Jojo-Effekt habe und Öffnungen dann wieder zurücknehmen müsse. "Das will doch niemand."

Seibert ließ offen, ob bei der kommenden Sitzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs Beschlüsse über Lockerungen zu erwarten seien. "Heute, 19. Februar, ist es für mich nicht möglich, genau zu kalkulieren, wo wir am 3. März stehen werden." Es sei auch "noch nicht abschließend geklärt", wie sich die Virusmutationen weiter auf das Infektionsgeschehen auswirkten. Bund und Länder hätten vereinbart, dass eine Arbeitsgruppe nächste Schritte entwickele, "wie eine Perspektive aussehen kann". Hierzu seien die Entscheidungen am 3. März abzuwarten.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte bei der Presskonferenz zudem, es werde eine ressortübergreifende "Taskforce Impfstoffproduktion" eingerichtet. Es gehe darum, Produktionsprozesse für die Bereitstellung der erforderlichen Impfdosen in diesem Jahr abzusichern sowie "eine sichere und resiliente Versorgung" der Bevölkerung in Deutschland mit mRNA-Impfstoffen 2022 und in den Folgejahren zu gewährleisten und die industrielle Basis in Deutschland für die Produktion solcher Impfstoffe zu verbreitern und langfristig zu sichern.

