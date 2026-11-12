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Bundesregierung will Finanzierung von Wohnungsbaugesellschaft sichern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Aufbau einer Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen vorantreiben. Auf Initiative des Finanz- sowie Bauministeriums soll dazu im Bundeshaushalt 2027 die finanzielle Grundlage geschaffen werden, wie es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses heißt.

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Konkret sind demnach zur Einrichtung der Gesellschaft sowie dem "aufwachsenden Eigenkapital" im Jahr 2027 insgesamt rund 900 Millionen Euro veranschlagt. Die Mittel müssen dann noch vom Haushaltsausschuss bewilligt werden.

Die Spitzen der Koalition hatten Anfang Juli vereinbart, eine Wohnungsbaugesellschaft zu errichten. Ziel sei es, vermehrt dort Wohnungen im bezahlbaren Preissegment zu bauen, wo der Markt auf Dauer nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum bereitstelle. Die Gesellschaft solle den sozialen Wohnungsbau sowie den industriellen Hochlauf des "seriellen Bauens" unterstützen und insbesondere in Regionen mit nachgewiesenem Wohnungsmangel tätig werden, hieß es.

Wohnungsbaugesellschaft soll 2027 an den Start gehen

In dem Papier der Ministerien heißt es, die Abstimmungen zur strukturierten "Detailplanung" der Gesellschaft seien noch nicht final abgeschlossen. Es sei ein rascher Start der Gesellschaft 2027 vorgesehen.

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Die Wohnungsbaugesellschaft baut laut den Plänen nicht selbst, sondern soll Projekte bündeln, Bauprojekte ausschreiben und für eine günstige Finanzierung sorgen. "Finanzierungs- und Baukostenvorteile sollen Miethöhen sichern, die im Durchschnitt deutlich günstiger sind als im bisherigen Neubaubereich", heißt es im Papier.

Die Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen soll in Form einer GmbH starten, an der der Bund mit 51 Prozent beteiligt ist. 49 Prozent sollen bei privaten beziehungsweise öffentlichen Gesellschaftern. Ein späterer Formwechsel in eine Aktiengesellschaft sei möglich./wum/DP/zb

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