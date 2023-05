Bundesregierung will Innovationsagentur SPRIND mehr Freiheiten geben

BERLIN (Dow Jones)--Die 2019 gegründete bundeseigene Agentur für Sprunginnovationen (SPRIND) soll nach Vorstellung der Bundesregierung freier agieren dürfen bei ihren Investitionen in ganz neue Produkte oder Verfahren. Der Entwurf zum sogenannten "Freiheitsgesetz" des Bundesforschungsministeriums in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium sieht vor, dass es künftig für SPRIND keine inhaltliche Kontrolle mehr durch das Forschungsministerium geben soll und innerhalb bestimmter Grenzen auch ungehindert Beteiligungen an Start-ups, Kooperationen mit anderen Kapitalgebern und sogar Gewinne möglich sein sollen. Die Agentur soll selbst entscheiden, welche Innovatoren sie fördern will und wie dies geschieht.

Bis zu einer Beteiligung von 25 Prozent soll SPRIND ohne Zustimmung des Bundesfinanzministeriums eigenständig über ihre Investition entscheiden dürfen.Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte dem Handelsblatt zu diesem Gesetzentwurf, dass SPRIND-Chef Rafael Laguna de la Vera zudem "wettbewerbsfähige" Gehälter an Mitarbeiter zahlen dürfe. Laut Wirtschaftsministerium soll SPRIND so als Arbeitgeber für hochspezialisierte Fachkräfte besonders aus den MINT-Fächern attraktiver werden.

Nach dem bisherigen Regeln habe die SPRIND "ihr Potenzial nicht voll entfalten können", sagte Stark-Watzinger dem Handelsblatt. Daher "befreien wir die SPRIND jetzt von unnötigen bürokratischen Fesseln und geben ihr viele Freiheiten." Das werde mehr Sprunginnovationen ermöglichen.

Mit SPRIND bahnbrechende Ideen in Deutschland halten

Auch Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, sieht in dem Gesetzentwurf einen wichtigen Schritt nach vorne. "Mit dem SPRIND-Freiheitsgesetz bringen wir die Agentur international auf Augenhöhe und ermöglichen ihr, bahnbrechende Ideen in Deutschland zu halten und daraus gelingende Geschäftsmodelle zu machen", sagte sie in einer Stellungnahme. "Damit steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit insgesamt und sichern nachhaltig unseren Wohlstand."

Seit ihrer Gründung habe sich die SPRIND als wichtiger Player in der internationalen Innovationslandschaft etabliert. Aber die bisherige Arbeit habe auch gezeigt, dass es noch Luft nach oben gebe. "Die Agentur muss noch freier agieren und investieren können", so Brantner. Die Agentur solle daher einen Rechtsrahmen bekommen, den sie braucht, um für Innovatoren ein hochattraktiver und im internationalen Vergleich wettbewerbsfähiger Geldgeber zu sein.

SPRIND froh über Verbesserungen

SPRIND-Direktor Laguna zeigte sich gegenüber dem Handelsblatt "sehr froh", dass die Ampel-Parteien ihre Versprechen einlösten, "die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die SPRIND umgehend substanziell zu verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann." Das sei ein wichtiger Schritt, um die deutsche Innovationsförderung neu aufzustellen.

Neben dem neuen Spielraum bei den Förderinstrumenten sei besonders wichtig, dass die SPRIND sich nicht mehr sklavisch an Haushaltsjahre halten müsse, sondern Mittel auch in Folgejahren investieren dürfe, so Laguna.

