Bundesregierung will Tausende Helfer für Schnelltests in Heimen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will offenbar mit einer Initiative bis zu 30.000 freiwillige Helfer für tägliche Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen anwerben. Für jedes der rund 15.000 deutschen Heime sollen demnach zwei Helfer eingestellt werden, berichtete die Rheinische Post. Die Arbeitsagenturen sollten mit dem Deutschen Roten Kreuz die Rekrutierung und Verteilung der Helfer auf die Heime organisieren.

Das Bundesgesundheitsministerium war auf Anfrage von Dow Jones Newswires vorerst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Das Portal Business Insider hatte am Montagabend auch berichtet, dass auf Wunsch des Kanzleramtes eine bundesweite Bewerbungshotline für die Schnelltest-Truppe geplant sei. Diese werde von der Bundesagentur für Arbeit betrieben. Die Initiative soll bereits in den kommenden Tagen starten. Über weitere Einzelheiten will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab 13 Uhr mit den Ministerpräsidenten in der Konferenz beraten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2021 05:29 ET (10:29 GMT)