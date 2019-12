Bundesregierung will Thomas-Cook-Kunden finanziell helfen

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Die Bundesregierung will bei der Entschädigung von Pauschalurlaubern des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook einspringen.

Da der zuständige Versicherer nicht für den gesamten Schaden aufkommen werde, übernehme der Bund den Betrag, der deutschen Kunden nicht ersetzt werde, teilte die Regierung am Mittwoch mit. "Wir wollen das Vertrauen dieser Menschen nicht enttäuschen", sagte Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht. "Sie sollen nicht die Leidtragenden dieser unvorhergesehenen Situation und der unklaren Rechtslage sein." Im Gegenzug übernehme der Bund die Ansprüche und werde diese aus einer Hand verfolgen. Ziel sei es, damit eine "erhebliche Prozesslawine" zu verhindern und die Schäden für die Steuerzahler so gering wie möglich zu halten.

Im Sog der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns im September war auch Thomas Cook in Deutschland in den Abwärtsstrudel geraten. Der Versicherer Zurich steht für die Schäden in Deutschland gerade, muss aber nur bis zum gesetzlichen Deckel von insgesamt 110 Millionen Euro aufkommen. Dem Unternehmen wurden aber bis Anfang November bereits Schäden von 250 Millionen Euro gemeldet. Zurich will demnächst bekanntgeben, welche Zahlungen Thomas-Cook-Kunden erhalten. Experten erwarten einen Gesamtschaden von 300 bis 500 Millionen Euro. Laut Lambrecht ist die genaue Summe noch unklar.

REGIERUNG IN KRITIK- "JETZT MÜSSEN ALLE STEUERZAHLER HAFTEN"

Die Opposition warf der Regierung eine Mitschuld vor. "Die große Koalition hat eine effektive Kundengeldabsicherung seit 2017 fahrlässig verschleppt", sagte FDP-Tourismus-Experte Marcel Klinge. "Für diese Inkompetenz müssen jetzt alle Steuerzahler haften." Die Grünen sprachen von einem Schuldeingeständnis. "Mit der Begrenzung der Haftungssumme hat die Bundesregierung den Reisekonzernen jahrelang niedrigere Versicherungsprämien beschert." Jetzt gebe man "Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe aus, um diesen Fehler zu korrigieren".

Ministerin Lambrecht widersprach dem Vorwurf, der Bund habe mit seinem Deckel von 110 Millionen Euro eine EU-Richtlinie zum Reiserecht unzureichend umgesetzt. Vielmehr sei berücksichtigt worden, dass es früher keine Schäden über 30 Millionen Euro gegeben habe. Die gesetzliche Obergrenze sei dann deutlich höher angesetzt worden. "Deshalb war es auch durchaus eine vernünftige Umsetzung der Reiserichtlinie", sagte die SPD-Politikerin. Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck daran, offene Rechtsfragen zu klären und in Abstimmung mit Branche und Versicherern den Insolvenzschutz neu zu regeln.

Externe Berater sollen Branchenkreisen zufolge Alternativen bis hin zu Handlungsempfehlungen vorlegen, die Anfang 2020 in einen Gesetzentwurf münden sollen. Lambrecht kündigte an, man werde im Frühjahr einen Vorschlag vorlegen, um das Problem zu lösen. Jüngst hatten die Länderjustizminister den Bund aufgefordert zu prüfen, wie man die Deckelung von 110 Millionen Euro erhöhen sollte.

Der Tourismusverband BTW bedankte sich bei der Regierung für "diese unbürokratische und verbraucherfreundliche Lösung". Der Reiseverband DRV, der die Interessen der Pauschalanbieter vertritt, sprach von einer großen Erleichterung für die Kunden. Der künftige Insolvenzschutz müsse nun überarbeitet werden. "Klar ist, dass eine verbesserte Absicherung nicht zum Nulltarif zu haben ist", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. "Ein künftiges Modell muss Kundengelder absichern und eben auch für die Reiseveranstalter wirtschaftlich tragbar sein."

Die Verbraucherschützer vom Bundesverband VZBV fordern, dass sich eine künftige Haftungshöchstsumme am Branchenprimus TUI orientieren müsse. "Der größte Anbieter muss abgesichert sein", sagte VZBV-Experte Felix Methmann zu Reuters. Nach einer Faustformel seien rund ein Fünftel des Umsatzes vorausbezahlte Kundengelder. Demnach müsse sich eine Haftungshöchstgrenze künftig etwa auf eine Milliarde Euro belaufen, sagte Methmann. Denn der TUI-Umsatz für das deutsche Geschäft lag zuletzt bei rund fünf Milliarden Euro.

Die Versicherungsbranche plädierte für ein mehrstufiges System, bei dem Firmen je nach Umsatz Versicherungsschutz einkaufen könnten. Zudem sollten Versicherer laut Branchenverband GDV im Schadenfall nicht gezwungen sein, zum "Ersatz-Reiseveranstalter" zu werden und so die Rückführung von Touristen organisieren zu müssen.