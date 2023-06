Bundesregierung will Vorgänge in Russland nicht bewerten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den am Wochenende eskalierten Machtkampf in Russland nicht bewerten. "Das ist erst mal eine innerrussische Angelegenheit", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in der Bundespressekonferenz in Berlin. "Es war eine ernste Angelegenheit und es ist weiterhin ernst", ergänzte er. Die Bundesregierung habe "mit hoher Konzentration die Situation beobachtet".

Am Wochenende war in Russland ein lange schwelender Machtkampf zwischen der regulären Armee und der privaten Söldnergruppe Wagner eskaliert. Unter der Führung ihres Chefs Jewgeni Prigoschin besetzten die Wagner-Söldner am Samstag die südrussische Stadt Rostow am Don und marschierten in Richtung Moskau vor. Daraufhin wurden in mehreren Regionen Anti-Terror-Maßnahmen ergriffen. Am Samstagabend dann beendete Prigoschin seinen Aufstand überraschend wieder, nachdem der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko vermittelt hatte.

"Das waren sehr aufregende Stunden, die wir da erlebt haben", sagte Regierungssprecher Hebestreit. "Aber wir verfügen über keine eigenen Erkenntnisse, die wir hier bereitstellen könnten, was sich da wirklich zugetragen hat." Welche Folgen die Ereignisse haben werden, werde sich erst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zeigen. Hebestreit äußerte sich nicht zu Fragen, ob der russische Präsident Wladimir Putin nun geschwächt sei oder wie instabil die Lage in Russland sei./sk/DP/nas