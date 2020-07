Bundesregierung will zügig Konsequenzen aus Wirecard-Skandal ziehen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will aus dem Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard rasch Konsequenzen für eine Neuordnung der Bilanzkontrolle ziehen.

Im Fall von Wirecard handele es sich "im Kern um ein mutmaßliches System betrügerischer Strukturen mit internationalen Dimensionen", schreibt das Finanzministerium in einem am Donnerstag an den Finanzausschuss des Bundestages übermittelten Sachstandsbericht. Die zweistufige Bilanzkontrolle sei an ihre Grenzen gestoßen, heißt es in dem Reuters vorliegenden 20 Seiten umfassenden Bericht. Vorschläge für ein "stärker staatlich-hoheitlich geprägtes Bilanzkontrollverfahren" seien in der Abstimmung zwischen den Ministerien. Sie sollten zügig vorgelegt werden.