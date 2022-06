Bundesregierung will Zugang zu Risikokapital für Startups erleichtern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Startup-Unternehmen leichteren Zugang zu Risikokapital verschaffen. Das ist Teil der neuen Startup-Strategie, die das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat. Das Bundeskabinett soll den Plan im Sommer beschließen. Neben den besseren Finanzierungsbedingungen sollen zudem Gründungen vereinfacht und den jungen Unternehmen der Zugang zu Daten erleichtert werden.

"Die Bundesregierung wird den deutschen Wagniskapitalmarkt weiter stärken und zusätzliche Möglichkeiten für großvolumige Finanzierungen durch inländische Investoren schaffen", heißt es in dem 28-seitigen Strategiepapier des Wirtschaftsministeriums. "So sollen erfolgreiche und wachsende Startups samt ihrer Wertschöpfung und nachhaltigen Innovationskraft für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt langfristig in Deutschland und Europa bleiben und nicht aus Finanzierungsgründen abwandern."

Kapitalmarktorientierung der Altersvorsorge

Gründer haben in der Vergangenheit wiederholt über die schwierigen Finanzierungsbedingungen in Deutschland geklagt, die eine Expansion des Geschäfts erschwerten. Die Bundesregierung strebt nun den Aufbau eines Kapitalstocks bei der gesetzlichen und privaten Altersvorsorge an und will diesen mit einer Mindestinvestitionsquote in Venture-Capital-Fonds versehen, um die Verfügbarkeit von Risikokapital strukturell und dauerhaft zu stärken, so das Ministerium.

Außerdem will die Bundesregierung die Mitarbeiterbeteiligung an den Startup-Unternehmen attraktiver und praxistauglicher machen und zu diesem Zweck das Einkommensteuerrecht ändern. Ein weiterer Punkt beinhaltet die Einwanderung von Fachkräften und Talenten aus Drittstaaten. Diese Zuwanderung soll erleichtert, beschleunigt und ausgeweitet werden. Die Bundesregierung will zudem Startup-Ausgründungen aus der Wissenschaft erleichtern.

Die Startups sind laut Wirtschaftsministerium "die Treiber für wirtschaftliche Dynamik und Erneuerung. Sie entwickeln neue Märkte, fordern etablierte Unternehmen heraus und beleben den Wettbewerb", heißt es in dem Strategiepapier. "Startups sind daher wichtig für Weiterentwicklung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft."

Lob von Startup-Verbänden

Aus Sicht des Startup-Verbands setzt die Bundesregierung in ihrer Strategie die richtigen Schwerpunkte, um die Bedingungen zu verbessern. "Wird die Startup-Strategie konsequent umgesetzt, leisten Startups zukünftig einen noch größeren Beitrag zu der wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Transformation unseres Landes", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Verbands, Christian Miele.

Die angekündigte Weiterentwicklung der öffentlichen Finanzierungsinstrumente erleichtere Startups den Zugang zu Kapital in der Skalierungsphase. "Auch die in Aussicht gestellte stärkere Kapitalmarktorientierung der gesetzlichen und privaten Altersvorsorge begrüßen wir sehr", so Miele. "Sie spielt eine maßgebliche Rolle, um den Wohlstand in unserem Land sichern und steigern zu können."

Worten sollen auch Taten folgen

Auch der Digitalverband Bitkom bewertete die Strategie der Bundesregierung positiv. Sie setze an einer Vielzahl von Stellen an, um den Startup-Standort Deutschland international auf Augenhöhe zu bringen. "Dazu gehört insbesondere, dass beim Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung die Lücke zu unseren europäischen Nachbarn geschlossen wird, indem man die sogenannte Dry-Income-Problematik angeht und den Steuerfreibetrag anhebt", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg. "Damit wird es für Startups deutlich leichter, die dringend gebrauchten Talente zu gewinnen."

Allerdings mahnte Bitkom an, dass die Regierung den Ankündigungen mit konkreten Maßnahmen und zeitlichen Vorgaben Taten folgen lassen sollte. In der Vergangenheit seien Versprechungen an die Gründer oft nicht eingelöst worden, lautet der Vorwurf.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2022 08:50 ET (12:50 GMT)