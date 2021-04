Bundesregierung zurückhaltend über Nato-Beitritt Ukraine

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Forderung der ukrainischen Führung nach einem Nato-Beitritt reagiert.

Die Ukraine sei bereits ein sehr enger Partner des westlichen Bündnisses, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Berlin. Die Nato verfolge eine "Politik der offenen Tür", nach der Staaten selbst entscheiden könnten, ob sie beitreten wollten. Allerdings stünde das Thema derzeit nicht auf der Agenda.

Zugleich äußerte sich die Bundesregierung besorgt über die Lage in der Ostukraine. Eine sofortige Deeskalation sei nötig, sagte die Regierungssprecherin. Deutschland stehe "ganz fest" zur territorialen Souveränität der Ukraine. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes forderte die Rückkehr zum Normandie-Format. Diesem gehören Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine an. Wichtig sei auch, dass die OSZE-Beobachtermission sich in der Ostukraine frei bewegen könne, sagte der Sprecher. In den vergangenen Tagen hatte es wiederholt Berichte über russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine sowie Kämpfe an der Demarkationslinie zu den prorussischen Separatisten gegeben.