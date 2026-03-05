DAX24.053 -0,6%Est505.833 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 +2,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1596 -0,3%Öl84,18 +1,9%Gold5.142 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesschülerkonferenz: Fühlen uns bei Wehrdienst übergangen

05.03.26 07:43 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Jugendliche fühlen sich bei dem neuen Wehrdienst laut Bundesschülerkonferenz übergangen. Das sagte die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Amy Kirchhoff, im ZDF-Morgenmagazin kurz vor Beginn von bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto "Schulstreik gegen Wehrpflicht". Die Entscheidung sei "von oben" von der Politik gefällt worden, ohne vorher mit den jungen Menschen zu sprechen.

Wer­bung

Grundsätzlich fühlten sich viele "nicht gehört" bei mehreren Themen, bei denen es um ihre Zukunft gehe - auch etwa bei der Rente, kritisierte Kirchhoff. Es brauche eine "strukturelle Verankerung von Jugendbeteiligung." Schon Anfang Dezember hatten Schülerinnen und Schüler in vielen Städten demonstriert, im Tagesverlauf sollte es erneut Proteste geben.

Hintergrund ist das Gesetz für den neuen Wehrdienst, das seit dem 1. Januar gilt. Alle 18-jährigen Männer und Frauen erhalten einen Fragebogen, mit dem ihre Eignung und ihre Motivation für die Bundeswehr erhoben wird. Männer müssen diesen verpflichtend ausfüllen. Sollte es der Bundeswehr mit Hilfe des Fragebogens nicht gelingen, genügend Freiwillige zu gewinnen, behält sich die schwarz-rote Koalition die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht vor./wa/DP/mis