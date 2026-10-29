DAX 25.831 +0,5%ESt50 6.166 -0,0%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,62 -0,7%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.814 -1,3%Euro 1,1135 -0,2%Öl 114,3 -0,9%Gold 4.021 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bundesschülerkonferenz kündigt eigenen Protest für 20.11. an

BERLIN (dpa-AFX) - Nach ihrer Distanzierung von den geplanten Protesten an diesem Samstag plant die Bundesschülerkonferenz am 20. November eine eigene Demonstration. "Wir werden am 20.11. als Bundesschüler*innenkonferenz einen eigenen Protest in Berlin veranstalten und hier auch mit einem zivilgesellschaftlichen Bündnis auftreten", sagte Amy Kirchhoff, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv.

Werbung

Teilnehmen sollen daran demnach auch Lehrer und andere Jugendbewegungen. Zugesagt hätten bereits die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Bundeselternrat und Fridays for Future.

Ihre Generation sei aus vielen Gründen "wütend", sagte Kirchhoff. "Da geht es um das Thema Rente und Altersvorsorge, um das Thema Arbeitsmarkt, aber auch der Alltag in Schulen, der einfach nicht ideal läuft, wo Schulen marode und kaputt sind."

Kirchhoff zu "Gen Z regelt": Unklar, wer dahintersteht

Die Bundesschülerkonferenz hatte sich bereits am Wochenende von den geplanten Protesten der Initiative "Gen Z regelt" am 31. Oktober distanziert. Geplant sind Demonstrationen in rund 30 Städten, bei denen junge Menschen für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht auf die Straße gehen wollen. Dabei lehnt "Gen Z regelt" Gewalt ausdrücklich ab. Bei Protesten in Frankreich und anderen europäischen Ländern war es zu Krawallen gekommen.

Werbung

Kirchhoff verwies erneut auf "unklare" Organisationsstrukturen hinter "Gen Z regelt": "Man weiß nicht so genau, wer dahintersteht". Friedliche Proteste und das grundlegende Anliegen könne man aber unterstützen. "Die Wut, die Frustration und der Wunsch nach mehr Investitionen, vor allem in dem Bereich Bildung - das ist was, das wir auf alle Fälle mittragen wollen."/eub/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.