Bundestag befragt Pistorius und Lauterbach

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Regierungsbefragung im Bundestag stellen sich am Mittwoch (13.00 Uhr) Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Abgeordneten. Bei den Fragen an Pistorius dürfte es in erster Linie um die deutschen Militärhilfen für die Ukraine gehen - vor allem angesichts der finanziellen Unwägbarkeiten nach dem Karlsruher Haushaltsurteil. Lauterbach wird sich wohl unter anderem zur Finanznot vieler Krankenhäuser äußern müssen. In einer Aktuellen Stunde wird später auf Antrag von CDU und CSU über Wirtschaftspolitik und Freihandel debattiert./ax/DP/nas