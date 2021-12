Bundestag beschließt Änderung des Infektionsschutzgesetzes und teilweise Impfpflicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie Verschärfungen im Infektionsschutzgesetz beschlossen und damit auch eine Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen und im Pflegebereich auf den Weg gebracht. Der Bundesrat soll den Maßnahmen noch am Freitag bei einer Sondersitzung zustimmen. Im Bundestag votierten 571 Abgeordnete für den von SPD, Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf, 80 dagegen, und 38 enthielten sich. In zweiter Beratung hatten die Ampel-Parteien und die Union dafür und die AfD dagegen gestimmt, die Linke hatte sich enthalten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betonte, mit den Maßnahmen gebe man den Ländern alle notwendigen Instrumente an die Hand, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Dazu zähle, Veranstaltungen zu untersagen, Bars, Clubs und Diskotheken und wo nötig sogar Restaurants zu schließen, und ausdrücklich würden auch Verbote von Kongressen und Messen nicht ausgeschlossen. Das Gesetz sieht zudem unter anderem vor, dass auch Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker vorübergehend Corona-Impfungen durchführen dürfen.

Die Impfpflicht soll zum Beispiel für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen gelten. Dortige Beschäftigte sollen demnach bis zum 15. März 2022 einen Nachweis vorlegen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind. Neue Tätigkeitsverhältnisse sollen ab dem 16. März nur bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises eingegangen werden können. Dem Personal in Gesundheitsberufen und Berufen, die Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen betreuen, komme eine besondere Verantwortung zu, da es intensiven und engen Kontakt zu Personengruppen mit einem hohen Infektionsrisiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf habe, heißt es in dem Entwurf.

Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser

Um negative finanzielle Folgen und Liquiditätsengpässe für Krankenhäuser, die planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe in medizinisch vertretbarer Weise verschieben oder aussetzen, zu vermeiden, soll der Bund den Krankenhäusern zudem kurzfristig einen finanziellen Ausgleich bei einem Belegungsrückgang im relevanten Zeitraum geben.

Der Bundestag beschloss auch eine Verordnung, nach der die Länder abweichend von den bisherigen Regelungen die Anzahl von Personen bei privaten Zusammenkünften oder bei ähnlichen sozialen Kontakten auch für Geimpfte und Genesene begrenzen können, wenn dies aus Gründen des Infektionsschutzes gerechtfertigt ist. Die Länder können demnach zum einen geimpfte und genesene Personen bei der Ermittlung der Zahl der teilnehmenden Personen an zahlenmäßig beschränkten privaten Zusammenkünften berücksichtigen. Zum anderen dürfen sie auch bei privaten Zusammenkünften oder bei ähnlichen sozialen Kontakten, an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen, die Anzahl der Personen beschränken.

Lauterbach verteidigte die von der Ampel-Koalition vorgelegten Neuregelungen in seiner Antrittsrede nachdrücklich und rief zu einer konsequenten Umsetzung und einem Schulterschluss der politischen Kräfte auf. "Wenn die Maßnahmen, die wir beschlossen haben und die wir heute zusätzlich beschließen, wenn wir die konsequent einsetzen, dann wird es uns gelingen, die Delta-Welle in Bezug auf das Weihnachtsfest deutlich zurückzudrängen", erklärte er. Jedoch habe man "keine Zeit zu verlieren".

