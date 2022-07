Bundestag beschließt "Osterpaket" zum Ausbau erneuerbarer Energien

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat die gesetzliche Grundlage für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien in Zuge der Energiewende gelegt. Die Abgeordneten stimmten mehreren Gesetzesvorlagen des sogenannten "Osterpakets" zu, wie der Bundestag bekanntgab. Nun müssen die Beschlüsse noch im Bundesrat bestätigt werden. Der Gesetzentwurf zu Sofortmaßnahmen zum schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien soll die Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik auf den 1,5-Grad-Pfad ausrichten. Die Stromversorgung soll daher bereits 2035 nahezu vollständig auf Erneuerbaren beruhen.

"Allein die schiere Zahl und der Umfang der Gesetze zeigt, was gerade Phase ist", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Bundestag. Man lebe in einer Zeit, in der die Energie und die Energiesicherung sicherheitsrelevant für Europa geworden sei. "Es war ein großer Kraftakt und ein notwendiger Kraftakt", sagte er. Mit den Gesetzen würden dringend erforderliche Veränderungen nachgezogen, und auch industriepolitisch werde deutlich gemacht, was in den kommenden Jahren geschehen müsse.

Habeck übte deutliche Kritik an der CDU-geführten Vorgängerregierung. "Hätten wir diese Pakete vor zehn Jahren durchgezogen, wir würden ganz anders heute dastehen." Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) kritisierte hingegen die Koalition, da mit den Gesetzen ein "Durchregieren der Ampel" erfolge. "Damit vergeben Sie eine Chance", meinte Jung. Die Koalition erreiche "eine Klassengesellschaft der Erneuerbaren". Auf Gesprächsbereitschaft der Opposition sei die Regierung nicht eingegangen. Die Union trage das Paket insgesamt nicht mit.

Um die neuen Ausbauziele zu erreichen, soll damit das gesamte Erneuerbare-Energien-Gesetz grundlegend überarbeitet werden. Die Ausbaupfade und Ausschreibungsmengen für die einzelnen Technologien sollen deutlich angehoben werden: Bei der Windenergie an Land auf ein Niveau von 10 Gigawatt (GW) pro Jahr, sodass 2030 rund 115 GW Wind-Leistung in Deutschland installiert sind, und bei der Solarenergie auf 22 GW pro Jahr, sodass 2030 rund 215 GW Solar-Leistung in Deutschland installiert sind. Zudem sollen die Ausbauziele für Windenergie auf See auf mindestens 30 GW bis 2030, mindestens 40 GW bis 2035 und mindestens 70 GW bis 2045 erheblich gesteigert werden.

2 Prozent der Bundesfläche für Windenergie an Land

Wegen der langen Planungs- und Genehmigungszeiträume für Windenergieanlagen auf See und für Offshore-Anbindungsleitungen will die Bundesregierung rasch handeln. Um die Ziele zu erreichen, sollen flankierende Maßnahmen die wesentlichen Hemmnisse für den Ausbau der Windenergie an Land beseitigen und diesen dadurch deutlich beschleunigen. So müssen 2 Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen werden. Dies würde mehr als eine Verdoppelung der aktuell ausgewiesenen Fläche erfordern. Derzeit sind laut Bundestag nur rund 0,8 Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen, tatsächlich verfügbar sind demnach lediglich 0,5 Prozent.

Den Ländern sollen verbindliche Flächenziele, sogenannte Flächenbeitragswerte, vorgegeben werden. Das Gesamtziel von 2 Prozent der Bundesfläche soll laut Gesetz durch einen Verteilungsschlüssel sachgerecht und transparent zwischen den Ländern verteilt und dabei die vorhandenen Flächenpotenziale für den Ausbau der Windenergie an Land in den Ländern berücksichtigt werden. Außerdem sollen erneuerbare Energien laut dem Beschluss im überragenden öffentlichen Interesse sein und damit in der Genehmigungspraxis Vorrang bekommen.

Auch wird das Bundesnaturschutzgesetz geändert, damit auch Landschaftsschutzgebiete in angemessenem Umfang in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau einbezogen werden können. Um Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land zu vereinfachen und zu beschleunigen, sind bundeseinheitliche Standards für die in diesem Zusammenhang durchzuführende artenschutzrechtliche Prüfung und zusätzliche artenschutzbezogene Erleichterungen für den Fall des Repowerings von Windenergieanlagen an Land vorgesehen.

