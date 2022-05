Bundestag debattiert bis nach Mitternacht

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat am Donnerstagabend das Ziel verfehlt, seine Plenarsitzung vor Mitternacht zu beenden. Parlamentsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) erklärte die Sitzung, die am Donnerstag um 9.00 Uhr begonnen hatte, erst am Freitagmorgen um 0.23 Uhr für geschlossen. Früher waren derartige Nachtsitzungen die Regel, doch vor zweieinhalb Jahren wurden die Sitzungswochen des Bundestags umstrukturiert. Seitdem wird am Mittwoch regelmäßig länger debattiert, um die Sitzungstage am Donnerstag vor 0.00 Uhr beenden zu können. Dass diese Zielmarke nicht noch deutlicher gerissen wurde, lag nur daran, dass einige Abgeordnete ihre Reden zu Protokoll gaben./ax/DP/zb