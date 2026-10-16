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Bundestag entscheidet über neue Frühstartrente

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Freitag über die Einführung einer Frühstartrente. Kinder sollen künftig nach Plänen der schwarz-roten Koalition Geld vom Staat bekommen, um Vermögen fürs Alter aufzubauen. Konkret soll der Bund für jedes Kind, das sechs Jahre alt wird, bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot einzahlen. Die Frühstartrente soll eine Art Startkapital für die Altersvorsorge sein. Finanzpolitiker der Koalition sprachen von einem wichtigen Baustein in der Reform der Altersvorsorge./hoe/DP/jha

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