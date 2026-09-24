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Bundestag modernisiert den Designschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Designs von Produkten sollen besser geschützt und das Anfertigen illegaler Kopien konsequenter bestraft werden - unabhängig davon, ob es um die Gestaltung von Möbeln, Fahrzeugen oder virtuellen Figuren geht. Dieses Ziel verfolgt eine Novelle des Designrechts, die der Bundestag am Abend verabschiedet hat.

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Neue digitale Formate wie dynamische und animierte Designs werden damit ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen. Der Schutz vor Produktpiraterie mittels 3D-Druck wird ausgeweitet. Rechtlich geschützte Designs werden außerdem künftig mit einem D im Kreis gekennzeichnet - ähnlich dem eingekreisten C bei Urheberrechten (Copyright) und dem eingekreisten R für Marken (Registered Trademarks)./ax/DP/nas

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